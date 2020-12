Zürcher Börse beendet Börsenjahr im Plus

Österreichischer Sensorhersteller AMS hat auf Jahressicht 27 Prozent verloren

Der Schweizer Aktienmarkt hat das turbulente Börsenjahr 2020 am Mittwoch mit weiteren, wenn auch nur leichten Aufschlägen und insgesamt mit einem Jahresplus abgeschlossen. Auftrieb gaben dem SMI zum Ende des Jahres hin die starke Entwicklung der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche - Zykliker und Finanzwerte büßten dagegen an Wert ein. Über das gesamte Jahr hinweg waren bei den Schweizer Blue Chips die Aktien von Logitech und Sika am gefragtesten.

Die Anleger setzen zuletzt große Hoffnungen in die weltweit anlaufenden Impfkampagnen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das habe die Kurse weiter in die Höhe getrieben, hieß es am Markt. Gute Nachrichten gab es dazu aus Großbritannien, wo mit dem Produkt der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca ein zweiter Impfstoff zugelassen wurde. Für Zuversicht sorgten in der zweiten Dezember-Hälfte zudem die Einigung im Brexit-Chaos sowie die Aussicht auf milliardenschwere Konjunkturpakete zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen.

Am Mittwoch schloss der Swiss Market Index (SMI) den Handel um 0,20 Prozent höher bei 10.703,51 Punkten ab. Damit übertraf er den Schlussstand des letzten Jahres um 0,8 Prozent. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, beendete den Handel am Berichtstag mit 0,04 Prozent etwas tiefer auf 1.682,10 Zählern und der umfassende SPI gewann 0,08 Prozent auf 13.327,88 Punkte. Von den 30 SLI-Werten zählten am Mittwoch am Ende nur neun zu den Gewinnern und 21 Titel verloren an Wert.

Den Ausschlag für die Gewinne im SMI gaben am Mittwoch die Schwergewichte Roche (+0,7 Prozent) und Novartis (+1,4 Prozent). Vor allem bei Novartis seien die Anleger der Ansicht, dass es Aufholpotenzial gebe, sagten Händler. Trotz des Jahresendrallys schlossen Novartis das Jahr mit einem Minus von beinahe 10 Prozent ab.

Weit vorne in der Tabelle platzierte sich mit Logitech (+0,7 Prozent) einer der Gewinner des Börsenjahres 2020. Logitech sind mit einer Jahresperformance von klar mehr als +80 Prozent zusammen mit Lonza (+60 Prozent) die Überflieger bei den Blue Chips, wobei Lonza am Mittwoch um 0,3 Prozent nachgaben. Am Schlusstag nicht gesucht waren dagegen Sika (-0,7 Prozent), die sich im Gesamtjahr allerdings um ein Drittel verteuerten.

Die größten Tagesverluste mussten bei den Blue Chips Clariant (-1,2 Prozent) hinnehmen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns hatten allerdings noch zu Wochenbeginn dank der Forderung eines Großaktionärs nach einer Sonderdividende massiv zugelegt.

Zu den Verlierern des Tages zählten auch der Personalvermittler Adecco, die Partners Group (je -1,1 Prozent) oder der Dentaltechniker Straumann (-1,0 Prozent). Auf das Gesamtjahr gesehen waren der österreichische Sensorhersteller AMS mit minus 27 Prozent und der Rückversicherer Swiss Re mit minus 23 Prozent die größten Verlierer.

Die Aktien der Großbanken Credit Suisse (-0,04 Prozent) und UBS (-0,4 Prozent) waren in der ersten Handelshälfte des Tages noch gefragt, fielen bis zum Schluss aber noch in die Verlustzone zurück. In der Bankenwelt war die Stimmung zum Jahreswechsel grundsätzlich gut. Dafür hat eine weitere Bankenfusion in Spanien gesorgt. Im Gesamtjahr aber weist die CS-Aktie aber einen Abschlag von 13 Prozent auf, wogegen UBS zwei Prozent zulegen konnten.