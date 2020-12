Zürcher Börse schließt fester - SMI gewinnt 0,95 Prozent

Nach Kurssturz am Vortag - Händler sprachen von technischer Gegenbewegung - Anleger hin- und hergerissen zwischen Verunsicherung und Hoffnung

Die Schweizer Börse hat am Dienstag fester geschlossen und sich dabei vom Kurssturz am Vortag teilweise wieder erholt. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung nach den hohen Verlusten, die den Leitindex wieder über die Marke von 10.400 Punkten brachte. Die Anleger schwankten dabei vor allem mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Krise zwischen Verunsicherung und Hoffnung hin und her.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,95 Prozent höher auf 10.403,37 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, stieg um 1,10 Prozent auf 1.641,68 und der umfassende SPI um 0,95 Prozent auf 12.978,92 Zähler. 28 der 30 SLI-Werte verbuchten Gewinne und nur zwei gaben nach.

Die Rangliste der Schweizer Bluechips wurde von jenen Werten angeführt, die am Vortag auch unter den größten Verlierern zu finden waren. So standen Temenos (plus 4,1 Prozent) oben auf dem Treppchen, was Händler vor allem mit "technisch bedingt" begründeten. Ein Händler erwähnte zudem, dass die Softwareschmiede bei den "IBS Intelligence Global Tech Innovation Awards" wichtige Auszeichnungen gewonnen habe.

Hinter Temenos standen mit den Aktien des steirischen Sensorikkonzerns ams AG (plus 2,8 Prozent) und Logitech (plus 1,6 Prozent) weitere Technikwerte. Logitech hatten sich bereits am Vortag gegen den allgemein negativen Trend positiv entwickelt und erhielten nun von einem positiven Kommentar von Citigroup zusätzlichen Rückenwind.

Dann folgte eine Mischung aus den Medizintechikwerten Sonova (plus 2,3 Prozent), Alcon (plus 1,7 Prozent) und Straumann (plus 1,5 Prozent) sowie den konjunkturzyklischen Titeln des Zementriesen LafargeHolcim (plus 2,4 Prozent), des Bauchemiekonzerns Sika (plus 2,3 Prozent) und des Personalvermittlers Adecco (plus 1,0 Prozent).

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch (plus 1,4 Prozent) und Richemont (plus 1,2 Prozent), die am Vortag unter die Räder gekommen waren, setzten ebenso zu einer Erholung an.

Von den ebenfalls zu höheren Kursen gehandelten Schwergewichten waren aber lediglich Nestle (plus 1,5 Prozent) in der oberen Hälfte der Kurstafel zu finden. Novartis (plus 0,4 Prozent) und Roche (plus 0,4 Prozent) hinkten dem Markt klar hinterher.

Auch die Finanzwerte, die zunächst noch in der Spitzengruppe rangierten, fielen im Verlauf etwas zurück. Bei den Banken gewannen Credit Suisse 1,0 Prozent, Julius Bär 1,2 Prozent und UBS 0,4 Prozent. Die Versicherer Swiss Life (plus 1,0 Prozent), Swiss Re (plus 1,2 Prozent) und Zurich (plus 1,3 Prozent) schlugen sich da etwas besser.

Kursverluste wiesen im SLI einzig Kühne + Nagel (minus 0,4 Prozent) und Schindler (minus 0,3 Prozent) auf.