Zürcher Börse schließt fester, SMI plus 0,92 Prozent

Möglicher Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff beflügelt international

Ein möglicher Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff hat am Montag an den Aktienmärkten in der Schweiz und weltweit für ein Kursspektakel gesorgt. Positive Studiendaten von Biontech und Pfizer zu einem Corona-Impfstoff schürten bei Anlegern Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Corona-Lage. Demnach bietet der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19.

Die Börsen preisten die Zeit vor Corona wieder ein, hieß es am Markt: die Rückkehr ins normale Leben fern des Home Office. Damit drehte sich die bisherige Kursentwicklung um: Für die Aktien der Corona-Verlierer ging es steil nach oben, für diejenigen der Corona-Gewinner hingegen deutlich abwärts. Wegen seiner defensiven Ausrichtung konnte der Schweizer Aktienmarkt etwas weniger profitieren als andere Börsenplätze. Zwar sei die Pandemie damit noch nicht zu Ende und auch die Zulassung noch nicht da, hieß es im Handel. Doch das erste Mal seit Beginn der Pandemie sei nun Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Bereits am Morgen hatte der Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen für Aufwind an den Börsen gesorgt, fällt doch damit ein großer Unsicherheitsfaktor weg.

Der SMI schloss mit 0,92 Prozent im Plus bei 10.417,99 Punkten. Zwischenzeitlich hatte er sogar die Marke von 10.600 Punkten überschritten, über der er zuletzt im Februar notiert hatte. Mit den Gewinnen anderer Börsenplätze in Deutschland oder an der Wall Street, die im mittleren einstelligen Bereich lagen, konnte er nicht mithalten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst und bei dem die Schwergewichte gekappt sind, gewann 1,91 Prozent auf 1.629,05 Stellen und der umfassende SPI 0,78 Prozent auf 12.934,27 Zähler.

Die größten Kursgewinne heimsten die bisherigen Verlierer der Pandemie ein. Durch die Decke gingen etwa die Kurse der Luxusgütertitel Richemont (+12 Prozent) und Swatch (+8,4 Prozent). Richemont hatten zuvor bereits von Anschlusskäufen und positiven Kommentaren nach der Bilanzvorlage am Freitag profitiert.

Auch die Kurse der Finanzwerte Swiss Life (+7,8 Prozent), Swiss Re (+7,3 Prozent), Credit Suisse (+7,4 Prozent) und UBS (+4,6 Prozent) vollführten Freudensprünge. Julius Bär (+7,8 Prozent) profitierte zusätzlich vom Abbau einer Altlast: Der Vermögensverwalter hat sich mit dem US-Justizministerium im Fall Fifa geeinigt. Gefragt waren auch zyklische Aktien wie Adecco (+7,7 Prozent) und Gesundheitstitel wie Straumann (+9,6 Prozent), Alcon (+8,4 Prozent) und Sonova (+8,3 Prozent).

Die Ausschläge fielen allerdings auch in die andere Richtung groß aus: Logitech gaben um 13 Prozent nach. Der Hersteller von Computerzubehör hatte stark vom Trend zum Home Office profitiert.

Noch größere Marktgewinne verhinderten vor allem die Abgaben bei den defensiven Schwergewichten Roche (-3,1 Prozent) und Nestlé (-1,0 Prozent), während Novartis im Vergleich zu den anderen Titeln moderate Gewinne (+0,9 Prozent) verbuchten.

Im breiten Markt zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei den Standardwerten. Die bisherigen Corona-Verlierer holten stark auf, vor allem Aktien aus der Luftfahrt- und Reisebranche: Dufry (+23 Prozent), Flughafen Zürich (+15 Prozent), Titlisbahnen (+10 Prozent), Jungfraubahn (+16 Prozent), Orascom (+10 Prozent) und Lastminute (+18 Prozent).

Die Aktien des Pharmazulieferers Siegfried, der den Impfstoff von Biontech im Falle einer Zulassung abfüllen wird, legten um 4,6 Prozent zu. Die Vifor-Papiere (+6,5 Prozent) waren indes nach einem Lizenzabkommen mit Angion und Umsatzzielen für 2025 gesucht.

Im Gegenzug verloren die Papiere der Online-Apotheke Zur Rose (-11 Prozent) und des Laborausrüsters Tecan (-13 Prozent) deutlich an Boden. Auch die Verpackungsunternehmen Aluflexpack und SIG Combibloc (je -7,8 Prozent) mussten Federn lassen.