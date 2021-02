Zürcher Börse schließt fester

SMI gewinnt 0,79 Prozent - Roche-Aktien nach orientierungslosem Handelsverlauf 2,2 Prozent höher

Die Schweizer Anleger sind am Donnerstag ein wenig mutiger geworden und haben nach einem Rücksetzer zur Wochenmitte wieder verstärkt bei Aktien zugegriffen. Anziehende US-Aktienindizes haben im späten Handel den Schweizer Dividendenpapiere Schwung verliehen. Über Wohl und Gedeih des Gesamtmarktes entschied über weite Strecken auch die Performance der hoch gewichteten Roche-Papiere, die nach Zahlen den ganzen Tag über auf Richtungssuche waren.

Zudem lebt die Börse laut Händlern nach wie vor von der Hoffnung auf ein billionenschweres Hilfspaket der US-Regierung. Auskunft zum Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Die am Berichtstag publizierten Konjunkturdaten aus den USA enthielten Licht (Arbeitslosenhilfe und Industrieaufträge) und Schatten (Industrieproduktion).

Der SMI schloss 0,79 Prozent fester bei 10.860,95 Punkten und damit nur knapp unter dem Tageshoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, gewann 0,70 Prozent auf 1.727,02 und der breite SPI ebenfalls 0,70 Prozent auf 13.546,92 Zähler. Im SLI kamen auf 23 Gewinner nur 7 Verlierer.

Die Bilanzsaison hatte einiges zu bieten. Nach auf den ersten Blick eher enttäuschenden Jahreszahlen und einigen Auf und Ab schlossen die Genussscheine von Roche deutlich fester mit plus 2,2 Prozent. Kurz zusammengefasst: Die Geschäfte des Pharmakonzerns leiden unter der Pandemie, während Corona-Tests boomen. Novartis schnitten mit plus 1,6 Prozent ebenfalls deutlich besser als der Gesamtmarkt ab.

Am anderen Ende tummelten sich ABB minus 5,0 Prozent) nach Zahlen. Der Industriekonzern hat zwar die Erwartungen vor allem beim operativen Ergebnis übertroffen. Händler erklärten die Abgaben mit Gewinnmitnahmen und einem unerwarteten Verlust im vierten Quartal. Das Papier habe davor im bisherigen Jahresverlauf einen guten Schnitt gemacht.

Swisscom (plus 0,02 Prozent), der dritte Blue Chip mit Zahlen, fügten sich unauffällig ins Geschehen ein. "Die Zahlen sind OK, aber die Aktie ist schon vor den Zahlen gelaufen", sagte ein Händler. Daher sei das Plus sehr moderat ausgefallen.

Finanzwerte waren am Donnerstag hingegen gefragt. Credit Suisse (plus 2,0 Prozent), UBS (plus 0,6 Prozent), Julius Bär (plus 2,6 Prozent) und vor allem Partners Group (plus 3,0 Prozent) stiegen allesamt. Angefangen hatte die Euphorie auf den italienischen Finanzmärkten, nachdem Mario Draghi mit der Regierungsbildung beauftragt wurde. Die Aussicht auf eine Expertenregierung unter dem früheren EZB-Chef und ein Ende der Regierungskrise ließ die Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen hochschnellen