Zürcher Börse schließt im Minus - SMI gibt 0,64 Prozent ab

Bullen und Bären kämpfen um die Richtung am Markt - Adecco nach Zahlen im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Nach einer noch freundlichen Eröffnung war der SMI rasch in den negativen Bereich zurückgefallen, stieß im Tagesverlauf aber auch teilweise wieder in positives Terrain vor - die Bullen und die Bären kämpften somit lange um die Richtung am Markt.

Als am Nachmittag an der Wall Street dann aber die Pessimisten die Oberhand gewannen, zog dies auch den Schweizer Leitindex mit nach unten. Die steigenden Renditen an den Anleihemärkten hätten auf die Stimmung der Anleger gedrückt, hieß es aus Börsenkreisen.

So verblassten nun auch wieder die am Vortag verbuchten Kursgewinne, ausgelöst von beschwichtigenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Geldpolitik und positiven Impfstoffnachrichten von Johnson & Johnson. Investoren seien mehr und mehr überzeugt, dass die Inflation zunehme und dass dies die Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik veranlassen könnte. Die Anleger seien in diesem Kontext nervös, denn es bleibe unklar, ob die Reise nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen nicht noch stärker talwärts gehe, hieß es am Markt.

Der SMI beendete den Handel schließlich 0,64 Prozent tiefer auf 10.658,87 Punkten unweit von seinem Tagestief entfernt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verlor um 0,49 Prozent an auf 1.727,15 und der umfassende SPI um 0,50 Prozent auf 13.318,07 Punkte.

Im Fokus standen am Berichtstag Adecco (minus 1,7 Prozent) im Anschluss an die Jahreszahlen. Der Zahlenkranz für das vierte Quartal kam in Analystenkreisen zwar gut an. Der organische Umsatzrückgang sei trotz einem schwierigen Schlüsselmarkt Frankreich deutlich geringer als befürchtet ausgefallen, sagten die Experten. Im Handelsverlauf kam es nach einem positiven Start aber nach eher etwas enttäuschenden Aussagen zur Umsatzentwicklung in den Monaten Jänner und Februar zu Gewinnmitnahmen.

Die magere Schlussbilanz des Gesamtmarkts war allerdings insbesondere auf die Abgaben in Roche (minus 1,8 Prozent), Novartis (minus 0,4 Prozent) und Nestlé (minus 0,6 Prozent) zurückzuführen. Diese defensiven Aktien waren, wie etwa auch Swisscom (minus 0,3 Prozent), weniger gefragt.

Außerdem gaben Temenos (minus 1,3 Prozent) und Clariant (minus 1,2 Prozent) nach. Die Lonza-Aktien (minus 1,5 Prozent) verloren ebenfalls überaus deutlich. Dass US-Partner Moderna das untere Ende der Produktionszielbandbreite für den Covid-19-Impfstoff erhöht, konnte den Papieren nicht helfen.

An der Tabellenspitze standen indes einige Finanzwerte wie Swiss Life (plus 1,2 Prozent), Credit Suisse (plus 0,8 Prozent) oder Swiss Re (plus 0,6 Prozent), die von steigenden Anleiherenditen profitieren.