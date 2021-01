Zürcher Börse schließt im Minus

SMI gibt um 0,11 Prozent nach - Händler: Hohes Korrekturpotenzial bei negativen Nachrichten - Logitech-Aktien mit starken Abgaben nach anfänglichen Kursgewinnen

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten beendet. Nach einem festeren Start kühlte der Markt schnell wieder ab, und der Schweizer Hauptindex SMI bewegte sich nach 10 Uhr mehr oder weniger seitwärts knapp unter der Marke von 10.900 Punkten. Grundsätzlich waren die Verlierer klar in der Überzahl, doch hielten die SMI-Schwergewichte aus der Pharmabranche dagegen.

Am Markt halten sich mit Blick auf die aktuelle und künftige Aktienentwicklung die positiven und die eher warnenden Stimmen weiterhin in etwa die Waage. Während in Bezug auf den Berichtstag auf eine Reihe guter Konjunkturdaten aus China oder auf die Vorfreude auf den Amtsbeginn des neuen US-Präsidenten Joe Biden verwiesen, wurden von der anderen Seite die zuletzt sehr stark gestiegenen Kurse ins Spiel gebracht. Sollten negative Nachrichten auftauchen, sei das Korrekturpotenzial groß, meinte ein Händler. Noch aber herrsche am Aktienmarkt weiterhin die Mentalität, dass jeder Kursrücksetzer zu neuen Käufen von Sachwerten genutzt werde.

Der SMI verlor zum Handelsschluss 0,11 Prozent auf 10.876,98 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, ging mit minus 0,42 Prozent auf 1.713,85 Punkte etwas stärker zurück, und der umfassende SPI büßte 0,28 Prozent auf 13.494,56 Punkte ein.

An der Spitze der Standardwerte waren den ganzen Tag Temenos (+3,3 Prozent) zu finden. Die Aktie des Bankensoftware-Entwicklers habe zuletzt stark verloren und sei daher reif gewesen für eine Erholung, hieß es bei Händlern. Zum Teil wurde auch eine neue Software des Genfer Unternehmens verwiesen, die auf einer beliebigen Kernbanken-Software implementiert werden könne.

Daneben waren vor allem die Pharmawerte Roche (+1,0 Prozent) und Novartis (+0,6 Prozent) gut gesucht, wie auch mit Alcon (+2,0 Prozent) ein weiterer Titel aus dem Gesundheitssektor. Ins Plus schafften es auch Julius Bär, Givaudan und Geberit.

Größter Verlierer waren bei Handelsschluss Logitech (-6,4 Prozent). Die Aktie hatte am Dienstag einen sehr speziellen Verlauf: Nach erneut starken Quartalszahlen eröffnete sie über 8 Prozent höher, dann ging es nur noch abwärts. Der Computerzubehör-Hersteller profitierte im Weihnachtsquartal weiter vom Trend zu Homeoffice und Homeschooling. Zudem wurden die Prognosen für das Gesamtjahr 2020/21 erneut erhöht.

Fast am Schluss der Tabelle standen Richemont (-2,5 Prozent), dies nach einem Plus am Vortag von 4,1 Prozent in Zusammenhang mit diversen Kaufempfehlungen. Der Luxusgüter-Hersteller wird an diesem Mittwoch seine Umsatzzahlen für das vergangene Quartal präsentieren. Auch Swatch (-0,5 Prozent) büßten einen Teil der Vortagesgewinne wieder ein.

Klar schwächer entwickelten sich auch Finanztitel, wie diejenigen der Großbanken UBS und Credit Suisse (je -1,5 Prozent) und des Rückversicherers Swiss Re (-1,0 Prozent). Aber auch Zykliker wie Clariant (-1,4 Prozent), Adecco (-1,3 Prozent) und LafargeHolcim (-1,2 Prozent) mussten etwas Federn lassen.