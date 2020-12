Zürcher Börse schließt leichter, SMI verliert 0,16%

Gebremste Stimmung an der Wall Street belastet

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben sich am Freitag zurückgehalten. Am Morgen hatte der SMI leicht im Plus notiert, am Nachmittag mit der schwächeren Eröffnung der US-Märkte fiel er dann aber etwas zurück. Der Start der Impfprogramme in verschiedenen Ländern, die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen und ein weiteres US-Konjunkturpaket stimmten die Anleger derzeit zwar tendenziell zuversichtlich, hieß es am Markt.

Allerdings hätten sich die meisten Anleger so kurz vor dem Wochenende nicht mehr groß aus dem Fenster lehnen wollen und entsprechend Gewinne mitgenommen. Die große Frage unter Anlegern sei derzeit ganz klar, ob es noch zu einem eigentlichen Weihnachtsrally komme, so ein Händler. Dass die Notenbanken die Märkte weiterhin mit Liquidität fluten wollen, wie sie diese Woche mitteilten, könnte in der Tat nochmals für etwas Schub sorgen. Viele Anleger hätten dabei eine gewisse Angst, den Zug zu verpassen, wollten sich allerdings auch nicht zu stark engagieren, da die Märkte sich wieder auf einem hohen Niveau bewegten.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss die Sitzung 0,16 Prozent tiefer auf 10.523,86 Punkten. Auf Wochensicht schaffte der SMI Plus von 1,3 Prozent.

Gesucht waren tendenziell eher defensive Titel und damit solche, die die Erholung der letzten Wochen weniger mitmachten. Derweil litten die Finanztitel und eher zyklische Werte, die zuletzt gut gelaufen waren, etwas unter Gewinnmitnahmen.

Schwach präsentierten sich die Großbanken Credit Suisse (-1,2 Prozent) und UBS (-0,5 Prozent) sowie die Versicherer Swiss Life (-1,0 Prozent) und Swiss Re (-0,8 Prozent).

Bei den Aktien von Richemont (-0,9 Prozent) und Swatch (-0,3 Prozent) strichen die Anleger Gewinne ein, nachdem die beiden Titel am Vortag nach besser als erwartet ausgefallenen Uhrenexportdaten deutlich gestiegen waren. Auch beim Pharmazulieferer Lonza (-0,3 Prozent) war von Gewinnmitnahmen die Rede. Die Papiere des Pharmazulieferers sind klarer SMI-Gewinner im laufenden Jahr.

Bei den Gewinnern dominierten die Werte des Augenheilmittelherstellers Alcon (+0,8 Prozent), des Duftstoffherstellers Givaudan (+0,8 Prozent), des SMI-Schwergewichts Nestlé (+0,7 Prozent) und von Swisscom (+0,5 Prozent).

Die immer volatilen ams (+1,2 Prozent) waren am Schluss größter Gewinner, nach einem schwachen Beginn am Morgen. Händler hatten für den negativen Start eine Verkaufsempfehlung einer US-Großbank als Ursache ausgemacht.