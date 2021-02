Zürcher Börse schließt mit Gewinnen

SMI legt 1,1 Prozent - AMS gut gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit deutlichen Gewinnen beendet. Bereits im frühen Geschäft war es klar nach oben gegangen, am Nachmittag konnte der SMI die Gewinne noch etwas ausbauen.

Händler sprachen von einer in erster Linie technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. So war der wichtigste Schweizer Aktienindex SMI am Dienstag zeitweise unter die Marke von 10.600 Punkte gefallen, während er dann am Mittwoch zumindest phasenweise wieder in die Richtung von 10.800 Punkten vorstieß.

Das Tageshoch vom frühen Nachmittag konnte er allerdings nicht ganz halten. Die Befürchtungen über eine anziehende Inflation und die deswegen ansteigenden Anleiherenditen seien auch am Berichtstag wieder das klare Thema Nummer Eins an den Märkten gewesen, hieß es. So hätten die US-Renditen am Nachmittag wieder neue Rekordwerte der jüngsten Zeit erzielt.

Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend hätten die Gemüter aber insofern etwas beruhigt, als dass ein "Tapering" offenbar nicht auf der Agenda stehe, kommentierte ein Händler. "Deshalb haben die Anleger die Zinssorgen vorübergehend wohl etwas verdrängt. Das Thema Inflation wird uns aber auf jeden Fall weiter begleiten", meinte der Händler weiter.

Der SMI beendete den Handel 1,12 Prozent höher auf 10.727,70 Punkten, im Tageshoch war er gar auf 10.771 Zähler vorgestoßen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zog um 1,23 Prozent an auf 1.735,64 und der umfassende SPI um 1,02 Prozent auf 13.385,83 Punkte. Von den 30 SLI-Werten schlossen bis auf zwei alle höher.

Zu den größten Gewinnern gehörten angesichts der wieder optimistischeren Konjunkturaussichten einige zyklische Titel. So waren die Papiere des Personalvermittlers Adecco (plus 3,1 Prozent), der am Donnerstag seine Jahreszahlen 2020 und den weiteren Ausblick präsentieren wird, besonders gesucht. Aber auch LafargeHolcim (plus 2,5 Prozent) waren weit vorne zu finden. Der Zementkonzern wird dann am Freitag seine Zahlen vorstellen.

Daneben waren aber auch die Finanzwerte an vorderster Front anzutreffen, allen voran Julius Bär (plus 2,7 Prozent) und Swiss Re (plus 2,6 Prozent). Aber auch die Großbanken UBS und Credit Suisse (je plus 2,2 Prozent) gehörten zu den größten Gewinnern. Wenn es so weitergeht, könnten die Credit-Suisse-Titel auch bald wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, bei der UBS ist das schon vor einiger Zeit passiert.

Gut nachgefragt waren Sika (plus 2,4 Prozent auf 248,50 Franken). Der Titel profitierte laut Händlern von positiven Analystenkommentaren. So hat Berenberg das Kursziel auf 285 von 265 Franken und die Einstufung "Buy" nach den letzte Wochen präsentierten Zahlen bestätigt.

Auch AMS (plus 2,5 Prozent) waren wieder gesucht, nachdem die Papiere des österreichischen Chip-Herstellers am Vortag in der Korrektur über 3 Prozent eingebüßt hatten.

Die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis (plus 1,3 Prozent) und Roche (plus 0,9 Prozent) hielten ebenfalls gut Schritt mit dem Markt, während Nestlé (plus 0,1 Prozent) dem Markt erneut weit hinterher liefen.

Klar im Minus schlossen Temenos (minus 4,1 Prozent), wobei die Verluste gegen Handelsschluss hier deutlich größer wurden. Goldman Sachs hat seine Verkaufsempfehlung für die Papiere des Bankensoftware-Hauses bestätigt. Zu den wenigen Verlierern gehörten auch Alcon (minus 1,0 Prozent). Die ehemalige Novartis-Tochter war im Schlussquartal knapp an den Analystenschätzungen vorbeigeschrammt. Die Verluste bei Handelsschluss waren allerdings deutlich geringer als zu Handelsbeginn.