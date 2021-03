Zürcher Börse schließt mit Kursgewinnen

Gegenbewegung nach Verlusten der Vorwoche fortgesetzt - Swiss-Life-Aktien nach Zahlenvorlage klar im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit Kursgewinnen auf breiter Front geschlossen. Er setzte damit seine zu Wochenbeginn gestartete Gegenbewegung nach den Verlusten der Vorwoche fort. Angst vor steigender Inflation und einem Anziehen der Zinsen in der Folge hatten die Aktienmärkte teils deutlich ausgebremst.

Die schweizerischen Indizes folgten damit der Wall Street, die sich am Montag kräftig erholt hatte. Dass es an den US-Börsen im frühen Handel Gewinnmitnahmen gab, störte die Anleger in der Schweiz nicht. Da keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda standen, galt das Interesse der Börsianer den Auftritten zweier Vertreterinnen der US-Notenbank, von denen sich die Investoren Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen.

Der SMI schloss 1,03 Prozent höher bei 10.817,15 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 0,97 Prozent auf 1.747,77 und der marktbreite SPI um 0,88 Prozent auf 13.480,61 Punkte. Bei den Standardwerten kamen auf 25 Gewinner 5 Verlierer.

Nach Vorlage von Geschäftszahlen zogen Swiss Life um 1,6 Prozent an. Der Lebensversicherer hatte für das vergangene Jahr wie erwartet einen Gewinnrückgang gemeldet. Indes hatten Analysten die Anhebung der Dividende so nicht erwartet. Die Aktien anderer Versicherer wie Swiss Re (plus 2,6 Prozent) und Zurich (plus 2,5 Prozent) legten noch deutlicher zu.

Bei den Großbanken verteuerten sich UBS um 1,4 Prozent, während Credit Suisse 2,6 Prozent verloren. Hintergrund war laut Händlern ein umstrittenes Fondsprodukt, für welches das Asset Management der Bank am Vortag den Handel eingestellt hatte. Dies könnte die Credit Suisse eventuell teuer zu stehen kommen, befürchten Marktteilnehmer.

Im Aufwind waren auch konjunktursensible Titel. So gewannen Sika (plus 3,1 Prozent), Adecco (plus 1,7 Prozent), Geberit (plus 1,5 Prozent), LafargeHolcim (plus 1,5 Prozent) und ABB (plus 1,2 Prozent) deutlich hinzu. Bei Kühne+Nagel (minus 0,3 Prozent) hielten sich die Anleger am Vortag der Ergebnisvorlage hingegen zurück, zumal die Papiere zuletzt ein Rekordhoch erreicht hatten.

Deutlich nach oben ging es mit Temenos (plus 1,9 Prozent) nach einer Hochstufung durch die britische Barclays-Bank. Andere Technologiewerte wie die der Computermaus-Spezialistin Logitech (plus 0,5 Prozent) standen weniger in der Gunst. Die schwankungsanfälligen ams-Papiere büßten gar 4,5 Prozent ein.

Dass die Marktbewegung breit abgestützt war, zeigte sich auch beim Blick auf die defensiven Werte. Denn neben den Zyklikern wurden auch Givaudan (plus 1,2 Prozent), Nestlé (plus 0,9 Prozent), Roche (plus 0,5 Prozent) und Novartis (plus 1,6 Prozent) in die Depots geholt.

Viel Bewegung gab es bei den mittleren und kleinen Werten, wo eine ganze Reihe an Unternehmen Zahlen vorgelegt hatte. Der Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli (N plus 3,3 Prozent; PS plus 3,5 Prozent) etwa lockte die Anleger mit einem Aktienrückkauf und einer saftigen Dividende.