Zürcher Börse schließt mit leichten Gewinnen

Aktien der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche stützen Indizes

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einer mit leichten Gewinnen geschlossen. Damit verbuchte der SMI auch über die Woche gesehen ein kleines Plus.

Am Freitag pendelte der Leitindex mehrheitlich um die Nulllinie, ehe am Nachmittag mit der Publikation verschiedener Konjunkturdaten aus den USA - und wohl auch dem kleinen Verfallstermin geschuldet - etwas mehr Bewegung entstand. Dass der Gesamtmarkt nicht in der roten Zone aus dem Handel ging, verdankte er vor allem den Aktien der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche.

Der Markt befinde sich auf einem hohen Niveau und sei überkauft, hieß es am Markt zu dem verhaltenen Handelsverlauf. Außerdem stehe in den USA, wo am Montag der Martin-Luther-King-Feiertag begangen wird, ein langes Wochenende bevor. Auch die durchzogenen Konjunkturdaten aus den USA seien kein Grund zur Euphorie gewesen. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden vorgestellte 1,9 Billionen schwere Konjunkturpaket sei zwar ein stützender Faktor, aber ebenfalls kein Kaufgrund gewesen, da es in etwa den Erwartungen entsprochen habe und überdies angezweifelt werde, ob es überhaupt realisierbar sei.

Der SMI schloss 0,24 Prozent höher bei 10.877,06 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein moderates Plus von 0,7 Prozent. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI ging dagegen wegen der beschränkten Gewichtung der Schwergewichte um 0,44 Prozent auf 1.714,87 Punkte zurück. Der umfassende SPI wiederum legte um 0,02 Prozent auf 13.489,01 Punkte zu.

An der Tabellenspitze befanden sich zum Schluss Novartis (+2,1 Prozent). Gestützt wurden diese Aktien von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Die europäischen Pharmakonzerne befänden sich in einem Zeitalter, das große therapeutische Fortschritte in einigen der schwierigsten Bereiche der Forschung und des noch ungedeckten medizinischen Bedarfs mit sich bringe, hieß es in einer Pharmastudie der Bank. Von dieser Studie erhielten auch Roche (+1,5 Prozent) Auftrieb, auch wenn die Empfehlung der Deutschen Bank hier nur "Hold" lautet.

Dicht dahinter platzierten sich Partners Group (+0,9 Prozent) nach starken Zahlen zur Entwicklung der verwalteten Vermögen im vergangenen Jahr. Die ersten Vorabinformationen des Spezialisten für nicht börsennotierte Anlagen kamen bei den Investoren gut an. Unter anderem lag die Kundennachfrage ganz am oberen Ende der Erwartungsbandbreite. JPMorgan, Credit Suisse und die Bank Vontobel hatten in der Folge ihre Kaufempfehlungen bestätigt.

Die große Mehrheit der Verlierer wurde von Temenos (-3,5 Prozent) angeführt. Der Titel gab damit zum fünften Mal in Folge nach. Am Mittwoch hatte der Spezialist für Bankensoftware durchzogene Jahreszahlen veröffentlicht.

Auch ABB (-3,4 Prozent) standen unter Druck, nachdem die Bank Barclays ihre Empfehlung von "Overweight" auf "Equal Weight" gesenkt hatte. Größere Kursverluste erlitten auch die Aktien von Givaudan (-2,8 Prozent) und Kühne+Nagel (-2,7 Prozent).

Bei Sika (-2,4 Prozent) und Geberit (-1,1 Prozent) setzten sich die Gewinnmitnahmen, die mit der Vorlage der ersten Angaben zum vergangenen Geschäftsjahr eingesetzt hatten, fort. Sowohl die Sanitärtechnikfirma als auch der Bauchemiekonzern hatten mit guten Zahlen aufgewartet.