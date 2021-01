Zürcher Börse schließt mit leichten Zugewinnen

SMI klettert kurzzeitig über 11.000-Punkte-Schwelle - Technologie- und Finanzaktien gefragt - Novartis nach Zahlenvorlage klar im Minus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Die Kursgewinne hielten sich am Ende aber in Grenzen, nachdem der Leitindex SMI für kurze Zeit über die Schwelle von 11.000 Punkten auf ein Jahreshoch geklettert war. Gefragt waren Technologie- und Finanzaktien, wobei die Papiere der Großbank UBS von guten Ergebnissen im Schlussquartal in die Höhe getrieben wurden. In die Gegenrichtung ging es nach Zahlenvorlage für das Pharmaschwergewicht Novartis.

Nach wie vor scheint der Optimismus an den Finanzmärkten keine Grenzen zu kennen, auch wenn die Luft angesichts der hohen Bewertungen etwas dünn geworden ist. Anleger sähen sogar kleine Kurskorrekturen als Einstiegschance, um auf den fahrenden Zug aufzuspringen, sagten Händler. Auftrieb gibt der Börse die Aussicht auf das billionenschwere Konjunkturprogramm des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Zudem hat sich der Internationale Währungsfonds optimistischer für die weltweite Konjunkturentwicklung gezeigt. Die Sorgen wegen der Folgen längerer Corona-Lockdowns etwa in Europa schieben die Anleger derzeit zumeist beiseite.

Bis Handelsschluss gewann der SMI noch 0,35 Prozent auf 10.964,05 Punkte. Das Jahreshoch erreichte 11.014 Punkten und ist damit nur noch rund 250 Zähler von dem vor knapp einem Jahr gesetzten Rekordhoch entfernt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte um 0,58 Prozent auf 1.726,26 und der breite SPI um 0,57 Prozent auf 13.612,11 Zähler zu.

Die deutlichsten Verluste unter den Schweizer Standardwerten gingen auf das Konto von Novartis (minus 2,1 Prozent). Während der Pharmakonzern mit den 2020er-Zahlen die Erwartungen nur teilweise erfüllte, fiel der Ausblick "konservativer" aus als am Markt erwartet. Das nutzten einige Anleger, um ihr Geld in andere defensive Werte mit Dividendenpotenzial umzuschichten - wie Nestlé (plus 1,5 Prozent), Roche (plus 0,7 Prozent) oder Swisscom (plus 1,2 Prozent).

In die Höhe ging es nach der Zahlenvorlage für die Aktien der UBS (plus 2,4 Prozent). Die Bank hatte die Anleger mit einer deutlichen Gewinnsteigerung im vierten Quartal überzeugt. Auch das geplante Aktienrückkaufprogramm kam an der Börse gut an. Die erfreulichen Nachrichten durfte der neue, wegen eines Geldwäsche-Verfahrens in den Niederlanden umstrittene UBS-Chef Ralph Hamers präsentieren.

Der Branchennachbar Credit Suisse (plus 0,4 Prozent) konnte von der guten Entwicklung bei der UBS nicht profitieren, und auch die Papiere des Vermögensverwalters Julius Bär (plus 0,2 Prozent) hinkten hinterher. Hingegen legten die Aktien des Versicherers Zurich (plus 1,7 Prozent) und der Partners Group (plus 1,6 Prozent) stärker zu.

Stark nachgefragt wurden auch Technologietitel, wobei ams mit einem Plus von 6,8 Prozent hervorstachen. Sie machten dank guter Geschäftszahlen und Aussichten der deutschen Tochter Osram die Kursverluste des Vortages vergessen.

Temenos kletterten um 4,1 Prozent in die Höhe. Im Sektor wartete man gespannt auf Zahlen von den Technologiekonzernen Facebook, Apple und Tesla. Für Logitech (-1,6 Prozent) gab es keine Vorschusslorbeeren. Der Computerzubehör-Hersteller hatte seine Zahlen zum Weihnachtsquartal bereits in der Vorwoche veröffentlicht.

Größere Kursgewinne verbuchten am Dienstag Clariant (plus 1,5 Prozent). Dem Chemiekonzern verliehen an der Börse gute Zahlen des deutschen Konkurrenten Lanxess Schub. Im Vorfeld der möglicherweise diese Woche anstehenden Zahlenvorlage gewannen die Inhaberaktien von Swatch 1,0 Prozent.