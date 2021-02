Zürcher Börse schließt mit Verlusten

Inflationssorgen belasten - SMI verliert 0,85 Prozent

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Abgaben aus dem Handel gegangen. Bis am frühen Nachmittag war nicht klar, wohin es geht, doch dann drückten aufflammende Inflations- und Konjunktursorgen die Aktien weltweit. Die Kursverluste der Credit Suisse und Nestlé belasteten nach Vorlage von Jahreszahlen den Leitindex SMI noch zusätzlich.

Seinen Ursprung hatte der Preisverfall bei Aktien in den USA. An der New Yorker Wall Street verunsicherten überraschend viele US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe und deutlich steigende Importpreise die Anleger. Letzteres heizte die Diskussion um eine Rückkehr der Inflation an, die unter Börsianern angesichts steigender Anleiherenditen bereits seit Tagen rege geführt wird. Die Sorge ist, dass höhere Kreditkosten die Rekordrally an der US-Börse ausbremsen könnten.

In der Schweiz konnte der SMI die Marke von 10.800 Punkten nur bis zur Handelshälfte verteidigen. Am Ende schloss der Index um 0,85 Prozent tiefer bei 10.717,71 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und wo die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gab um 0,55 Prozent auf 1.720,96 und der umfassende SPI um 0,74 Prozent auf 13.394,99 Zähler nach. Am Ende standen im SLI den 23 Verlierern nur noch 7 Gewinner gegenüber.

Deutliche Verluste mussten die Großbanken Credit Suisse (minus 3,2 Prozent) und UBS (minus 1,7 Prozent) hinnehmen. Beim Jahresabschluss machten Analysten Licht und Schatten aus, wobei hohe Rechtskosten und Wertberichtigungen sowie die Entwicklung der Neugelder für Enttäuschung sorgten.

Der Rückversicherer Swiss Re wird am Freitag den Jahresbericht vorlegen, die Aktie büßte im Vorfeld 1,0 Prozent ein. Andere Versicherer wie Zurich oder Swiss Life sackten ebenso klar ab.

Die Papiere von Nestlé büßten 1,1 Prozent ein. Zwar hatte der Nahrungsmittelkonzern das Jahr 2020 mit Blick auf das Wachstum etwas besser als erwartet abgeschlossen, die Entwicklung der Marge ließ dagegen zu wünschen übrig. Abgaben verzeichneten auch die Pharmaschwergewichte Novartis (minus 1,0 Prozent) und Roche (minus 0,5 Prozent). Sie konnten dem Gesamtmarkt somit keinen Halt geben.

Die positive Überraschung war der Bankensoftwarespezialist Temenos, dessen Aktien um 19 Prozent in die Höhe kletterten. Die Eckdaten zum Ergebnis 2020 waren bereits bekannt, doch seien die optimistischen Zielsetzungen und der geplante Aktienrückkauf am Markt sehr gut aufgenommen worden. Aufwind verliehen zudem Deckungskäufe von Marktteilnehmern, die ihre Leerverkaufswetten gegen die Titel eindecken mussten, wie zu hören war.

Nach oben ging es entgegen dem Trend auch für Schindler (plus 2,6 Prozent), nachdem einige Analysten ihre Kursziele im Nachgang zur Zahlenvorlage vom Mittwoch erhöht haben. Es gab zu Schindler aber auch Kurszielsenkungen. Sonova rückten mit einer Kaufempfehlung um 1,6 Prozent vor.