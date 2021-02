Zürcher Börse schließt nach sechs positiven Handelstagen im Minus

SMI gibt 0,31 Prozent ab: Belastet von schwer gewichteten Titeln

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach sechs positiven Handelstagen in Folge eine Verschnaufpause eingelegt und leicht im Minus geschlossen. Insgesamt sei die Stimmung an den Aktienmärkten aber weiterhin positiv, nun dürften wohl vor allem die jüngsten Gewinne konsolidiert worden sein, hieß es im Handel.

Weiterhin zählen die Hoffnungen auf ein baldiges US-Konjunkturpaket und auf eine Überwindung der Coronakrise zu den Treibern am Markt. Dazu komme eine für viele Unternehmen überraschend gut gelaufene Berichtssaison, so ein Marktanalyst. Allerdings hänge auch noch das "Damoklesschwert" einer möglichen Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus über den Finanzmärkten.

Der SMI schloss um 0,31 Prozent tiefer bei 10.907,60 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,02 Prozent auf 1.750,68 Zählern nach und der umfassende SPI verlor 0,03 Prozent auf 13.643,14 Punkte. Von den 30 SLI-Werten schlossen 16 im Minus, 13 im Plus und einer (Julius Bär) unverändert.

Belastet wurden die Indizes von den schwachen Schwergewichten. Vor allem die Abgaben bei Novartis (minus 1,0 Prozent) zogen den SMI nach unten. Im Minus schlossen aber auch die Titel des Konkurrenten Roche (minus 0,5 Prozent) und die großkapitalisierten Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (minus 0,6 Prozent), der am Donnerstag seine Jahreszahlen vorlegen wird.

Zu den schwächsten Bluechips gehörten auch die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (minus 1,1 Prozent). Klare Abgaben erlitten aber auch die Versicherungswerte Swiss Re (minus 0,6 Prozent) und Swiss Life (minus 0,5 Prozent), während Zurich (plus 0,1 Prozent) von einer Kurszielerhöhung durch die Julius Bär-Analysten gestützt wurden.

Uneinheitlich zeigten sich typische Zykliker: So schlossen LafargeHolcim (minus 0,5 Prozent) und Adecco (minus 0,1 Prozent) mit Abgaben, während etwa die Titel des Liftherstellers Schindler (plus 0,6 Prozent) vor der Zahlenvorlage am Mittwoch oder ABB (plus 1,1 Prozent) zu den Gewinnern des Handelstags gehörten.

Bei den Luxusgüterwerten schlossen Swatch (minus 0,1 Prozent) im Minus, Richemont (plus 0,2 Prozent) legten dagegen zu. Die US-Bank Morgan Stanley bekräftigte in einer Branchenstudie ihr "Overweight"-Rating für Richemont und hob das Kursziel an. Richemont dürfte stark von einer baldigen Wirtschaftserholung in China profitieren, glauben die US-Analysten.

Im späten Handel drehten auch die Großbankenwerte UBS (plus 1,2 Prozent) und Credit Suisse (plus 0,8 Prozent) deutlich ins Plus. Die Credit Suisse wird am Donnerstag ihre Jahresergebnisse präsentieren. Clariant (plus 0,9 Prozent) wurden von wohlwollenden Analystenkommentaren gestützt. Zudem seien nach einem Einstieg des bekannten Vermögensverwalters PSquared nun angeblich Trittbrettfahrer aufgesprungen, hieß es im Markt.

Fester zeigten sich die Titel des Genfer Bankensoftware-Spezialisten Temenos (plus 3,7 Prozent). Offenbar hoffen die Investoren auf eine Überraschung bei den für den morgigen Mittwoch angekündigten Zahlen, wie im Handel zu vernehmen war. Die Temenos-Aktien hatten sich allerdings nach einem schwachen 2020 auch im laufenden Jahr schlecht entwickelt.

Gut kamen am Markt die Jahreszahlen von Straumann (plus 5,0 Prozent) ab. Der Zahnimplantatehersteller hatte mit den Resultaten die Markterwartungen übertroffen. Der CEO stellte in Aussicht, in der zweiten Jahreshälfte wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen.