Zürcher Börse schließt schwächer, SMI verliert 0,6 Prozent

Lonza nach Zahlen mit Verlusten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einer bewegten Sitzung mit Abgaben geschlossen. War der Leitindex SMI am Vormittag noch bis auf 11.000 Punkte gestiegen, so fiel er am Nachmittag zeitweise klar unter 10.900 Punkte zurück. Mit dem Abklingen der Euphorie über die neuen US-Konjunkturhilfen rücke nun wieder die Sorge um die Corona-Pandemie in den Fokus, hieß es.

Zudem hielten sich die Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank zurück. Zwar wurde damit gerechnet, dass die amerikanische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik vor dem Hintergrund der Corona-Krise bestätigen wird. Allerdings dürfte die Fed wegen des billionenschweren Konjunkturprogramms keine weiteren Maßnahmen ankündigen.

Der SMI ging mit einem Minus von 0,55 Prozent auf 10.904,24 Punkten aus dem Handel. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,58 Prozent auf 1.716,19 nach und der breite SPI verlor 0,56 Prozent auf 13.536,56 Zähler. Von den 30 SLI-Werten notierten am Ende 22 im Minus und acht im Plus.

Im Fokus standen am Mittwoch die Lonza-Titel (minus 1,7 Prozent). Der Pharmazulieferer konnte in seinen am Dienstag in der Früh vorgelegten Jahresergebnis zwar laut Analysten "mehr oder weniger solide" Zahlen vorlegen. Am Markt wurde allerdings bemängelt, dass sich das Unternehmen bei den Margenvorgaben für das neue Geschäftsjahr nicht so richtig festlegen wolle. Nun komme es in den seit Monaten stark gelaufenen Titeln zu Gewinnmitnahmen.