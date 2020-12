Zürcher Börse schließt vor Weihnachten gut behauptet

SMI gewinnt 0,08 Prozent - Finanzwerte gut gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, über weite Strecken in engen Spannen bewegt und am Ende ganz leicht höher geschlossen. Das Geschäft war laut Händlern von einer gewissen Unsicherheit geprägt.

Der Handel selbst verlief aber in andächtiger Ruhe, wie es am Markt hieß. Viele Marktteilnehmer hätten sich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, wie sich nicht zuletzt auch an dem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gut zeigte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,08 Prozent höher auf 10.411,92 Punkten und damit unter dem Tageshoch von 10.439,94 Zählern, in der verkürzten Woche büßte er damit 1,1 Prozent ein. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, stieg am Mittwoch um 0,34 Prozent auf 1.647,27 und der umfassende SPI um 0,13 Prozent auf 12.995,26 Punkte. Im SLI standen 19 Gewinnern elf Verlierer gegenüber.

Gesucht waren vor allem Finanzwerte, die wegen der meist schwachen Performance im zu Ende gehenden Jahr bzw. im Hinblick auf 2021 gekauft worden seien, hieß es am Markt. Die Gewinner wurden von den Aktien der Credit Suisse (plus 3,6 Prozent) angeführt. Dahinter folgten die Konkurrenten Julius Bär (plus 3,0 Prozent) und UBS (plus 2,6 Prozent).

Gefragt waren mit Partners Group (plus 1,7 Prozent) und den Versicherungen Swiss Re (plus 1,6 Prozent), Swiss Life (plus 1,5 Prozent) und Zurich (plus 0,8 Prozent) weitere Finanzwerte, die zusammen mit den Banken dank Konjunkturhoffnungen vielerorts zu den Favoriten für 2021 zählen.

Konjunkturhoffnungen verhalfen aber auch den zyklischen Werten wie jenen des steirischen Chipherstellers ams AG (plus 1,8 Prozent), des Personalvermittlers Adecco (plus 1,1 Prozent), des Chemiekonzerns Clariant (plus 1,0 Prozent), des Zementriesen LafargeHolcim (plus 0,7 Prozent) und des Robotikspezialisten ABB (plus 0,8 Prozent) zu Kursgewinnen.

Die Aktien der Luxusgüterhersteller setzten die Erholung ebenfalls fort: Swatch stiegen um 0,6 Prozent und Richemont um 0,4 Prozent.

Auf der anderen Seite nahmen Investoren bei jenen Werten Gewinne mit, die im bisherigen Jahresverlauf die größten Aufschläge verzeichnet hatten. Entsprechend standen Lonza (minus 1,1 Prozent) und Logitech (minus 0,9 Prozent) auf den Verkaufslisten. Lonza weisen für 2020 bisher ein Kursplus von annähernd 60 Prozent aus, während Logitech mit plus 85 Prozent der absolute Spitzenreiter unter den Bluechips sind.

Straumann verloren 0,6 Prozent. Mit einer Jahresbilanz von plus 7 Prozent gehören sie immerhin zu den Gewinnern. Neben Straumann waren mit Sonova (minus 0,2 Prozent), Nestle (minus 0,6 Prozent), und Roche (minus 0,9 Prozent) noch weitere defensive Papiere auf den Verkaufslisten.