Zürcher Börse schließt wenig verändert, SMI plus 0,03 Prozent

ams-Aktie gewinnt 3,7 Prozent

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag in einem an Impulsen armen Geschäft kaum verändert abgeschlossen. Händler bezeichneten den Handel als "lustlos" und entsprechend fielen die Volumen gering aus. Am Tag nach "Thanksgiving" fehlten vor allem aus den USA richtungsweisende News. In New York blieben die Börsen am Donnerstag geschlossen, während am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel auf dem Programm stand.

In der Schweiz gab es kaum News zu Blue Chips-Firmen, dagegen machten Firmen im breiten Markt auf sich aufmerksam. In dem von Corona geprägten Jahr 2020 werde das Geschehen im Detailhandel an "Black Friday" und "Cyber Monday" mit großem Interesse beobachtet, erklärte ein Händler. Schließlich gelte der Auftakt ins Weihnachtsgeschäft als wichtiger Gradmesser zur Stimmung unter den Konsumenten. In der Schweiz zogen einige Detailhändler bereits eine positive Zwischenbilanz. Nach wie vor mit Sorgen werden an der Börse die weltweit steigenden Coronafallzahlen zur Kenntnis genommen. In der Eurozone hat sich die Wirtschaftsstimmung im November angesichts erneuter Lockdowns spürbar eingetrübt.

Der Leitindex SMI ging am Freitag mit einem leichten Plus von 0,03 Prozent auf 10.501,18 Punkte aus dem Handel. Dabei war der SMI erst ganz zum Schluss über die Schwelle von 10.500 Zähler geklettert. Auf die gesamte Börsenwoche gesehen ergibt sich ein geringer Aufschlag von nur wenigen Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, rückte am Berichtstag um 0,20 Prozent auf 1.653,95 Stellen vor und der umfassende SPI blieb mit 13.020,43 Punkten nur wenige Zähler unter dem Schlussstand vom Donnerstag. Im SLI standen sich elf Verlierer und 18 Gewinner gegenüber. Geberit schlossen unverändert.

Zu den Verlierern bei den Blue Chips zählten etwa die Schwergewichte Nestlé (-0,1 Prozent), Novartis (-0,3 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent), deren Abgaben auf den Gesamtmarkt drückten. Die UBS hatte das Kursziel für Roche gesenkt, hielt aber an ihrer Kaufempfehlung fest.

Einbußen waren am Berichtstag auch bei konjunktursensitiven Aktien wie jenen der Luxusgüterhersteller Richemont (-0,3 Prozent) und Swatch Group (-1,1 Prozent) zu sehen. Da seien teilweise Gewinne mitgenommen worden, meinte ein Händler. Temenos verloren 0,7 Prozent.

Auf der Gegenseite rückten ams um 3,7 Prozent vor. Ein chinesischer Kunde des Senorenherstellers hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt. Kursgewinne von einem Prozent und mehr waren nur noch bei Sonova (+1,5 Prozent), Clariant (+1,4 Prozent) oder Givaudan (+1,1 Prozent) zu sehen.

Die Papiere der Credit Suisse rückten um 0,5 Prozent vor. An einer außerordentlichenGeneralversammlung hatten die Aktionäre der Bank wenig überraschend der Ausschüttung des zweiten Teils ihrer Dividende zugestimmt. UBS gewannen 0,2 Prozent.