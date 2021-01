Zufahrt zu steirischem Kreischberg nach Besucheransturm gesperrt

Stau an der Talstation konnte aufgelöst werden

Nachdem es am Samstagvormittag zu einem starken Gästezustrom am steirischen Kreischberg gekommen ist, hat die Polizei vorübergehend alle Zufahrten gesperrt. Die Besucher, die an der Talstation des Skilifts standen, wurden aufgefordert, die Abstände einzuhalten, hieß es in einer Aussendung des Landes. Zu Mittag befanden sich rund 2.250 Personen am Kreischberg, erlaubt sind gemäß Präventionskonzept 4.000.

Die Lifte in dem Skigebiet öffneten um 8.30 Uhr, gegen 9.00 Uhr entstand im Bereich der Talstation einer größerer Stau. Daraufhin sperrte die Polizei alle Zufahrten. Bis 11.00 Uhr konnte die Staubildung behoben werden. "Die Liftbetreiber sind hier enorm gefordert. Im Wesentlichen hat die Umsetzung der Sicherheitskonzepte in den steirischen Skigebieten bisher gut funktioniert. Wichtig ist, dass bei Vorfällen wie heute rasch reagiert wird. Außerdem müssen die richtigen Lehren gezogen werden, denn so etwas darf nicht wieder vor kommen", meinte Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).