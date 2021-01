Zugsunglück von Viareggio - GATX Rail Austria freigesprochen

Freispruch auch für italienische Staatsbahnen

Das Oberste Gericht in Rom hat am Freitag die in Wien ansässige Firma GATX Rail Austria GmbH - Eigentümerin des 2009 in Viareggio entgleisten und explodierten Kesselwaggons - vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Zu einem Freispruch kam es auch für die im Prozess angeklagten deutschen Firmen GATX Rail Deutschland sowie Jungenthal-Waggon Hannover, die für die Wartung des entgleisten Kesselwaggons zuständig war.

Freigesprochen wurden auch die italienische Bahngesellschaft Trenitalia, der italienische Netzbetreiber RFI und die im Warentransport spezialisierte Tochter der italienischen Staatsbahnen Mercitalia. "Wir sind mit dem Urteil sehr zufrieden", kommentierte Carla Manduchi, Rechtsanwältin von RFI.

Anders sieht die Lage Vize-Verkehrsminister Roberto Traversi. "In einem zivilisierten Land darf es nicht sein, dass der schreckliche Tod von 32 Menschen unbestraft bleibt", sagte Traversi, der den Familien der Opfer seine Nähe ausdrückte.