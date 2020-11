Zukäufe und höhere Mieten treiben Ergebnis von LEG Immobilien

Operativer Gewinn stieg in den ersten neun Monaten um 14,5 Prozent

Steigende Mieten, ein geringerer Leerstand und Zukäufe haben dem deutschen Wohnungskonzern LEG Immobilien zu Wachstum verholfen. Der operative Gewinn (FFO I) stieg in den ersten neun Monaten um 14,5 Prozent auf 296,7 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Erwerb von rund 6.400 Wohnungen von der Deutsche Wohnen im Juni 2020 ist noch nicht in den Zahlen enthalten, da der Besitzübergang erst zum 1. November erfolgt sei.

Dank der Zuwächse in den ersten neun Monaten und des Zukaufs erwartet LEG für 2020 nun ein FFO I von rund 380 (bisher: obere Hälfte der Spanne von 370 bis 380) Mio. Euro. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Coronaauswirkungen soll er 2021 auf 410 bis 420 Mio. Euro zulegen. Effekte aus weiteren möglichen Portfolioan- und -verkäufen seien hierbei noch nicht berücksichtigt. Dabei wolle LEG im kommenden Jahr rund 7.000 Wohnungen erwerben. Auch weiterhin sollen 70 Prozent des FFO I als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.