Zulieferer Mann+Hummel will mit Raumluft-Filtern gegen Corona punkten

Filterlieferant für Autoindustrie sieht in Corona-Zeiten gute Geschäftschancen mit Großraumbüros, Pflegeheimen und Schulen

Während die Corona-Pandemie für viele Firmen Umsatzeinbußen und Kurzarbeit bedeutet, eröffnen sich für andere neue Perspektiven - etwa für den deutschen Autozulieferer und Filter-Spezialisten Mann+Hummel, der seit der Übernahme der Kärntner Jack Filter GmbH vor drei Jahren auch in Österreich mit einem Produktionsstandort vertreten ist. Das Familienunternehmen rechnet sich nun gute Geschäftschancen bei der Reinigung von Raumluft in Büros, Klassenzimmern oder Pflegeheimen aus.

"Wir haben eine langfristige Ausrichtung. Wir waren vom Schwerpunkt her Automobil-Lieferant, was wir im Kern immer noch sind", erklärte Jan-Eric Raschke, der bei Mann+Hummel für industrielle Filtersysteme sowie Luftfilter für virenfreie Luft in Innenräumen verantwortlich ist, im Gespräch mit der APA. "Aber die Welt stellt uns natürlich auch vor neue Herausforderungen."

"Wir beliefern in Österreich unter anderem - da war ich lange Zeit Projektleiter - BMW in Steyr mit Ölmodulen und Ölfiltern für Dieselmotoren. Aber diese Technologien stehen natürlich im Kontext zum Wandel hin zur Elektromobilität", sagte Raschke. "Darum haben wir schon seit längerer Zeit entschieden, dass wir diversifizieren und andere Bereiche im Unternehmen stärken und ausbauen wollen. Wir sind im Wandel von einem Teilelieferanten in der Automobilindustrie zu einem Lösungsanbieter."

Corona habe die Nachfrage nach Schwebstoff- bzw. HEPA-Filtern (High-Efficiency Particulate Air/Arrestance) in die Höhe schnellen lassen, berichtete Raschke. "Wir haben sehr viele Anfragen aus dem Bereich Altenpflege, Medizintechnik und von Ärzten, die ihre Arztpraxen in alten Wohnungen eingerichtet haben. Dann geht es von da aus hoch in die Einzelbüros, aber auch in die Klassenzimmer. Und dann haben wir natürlich kleinere Gastwirtschaften mit Schankräumen, den Einzelhandel und das Kleingewerbe, und dann gehen wir in den Bereich Großraumbüros, aber auch die Skihütten, Universitäten und Veranstaltungsgelände." Die HEPA-Filter würden auch in Österreich produziert.

Hummel+Mann hat zwei Luftfilter-Geräte im Angebot, die man ohne Installation aufstellen kann. Das kleinere Gerät ist für Räume bis zu 70 m2 Fläche geeignet und kostet 3.400 Euro, das größere ist z.B. für Büros bis 200 m2 gedacht und kostet 4.900 Euro. Schulklassen könnten das kleinere Gerät auch leasen, dabei würden sich die Kosten auf etwa 2 Euro pro Monat und Kind belaufen, rechnete Raschke vor. "Der HEPA-Filter geht bis auf 0,1 Mikrometer runter und behält 99,995 Prozent aller Feinststäube, Aerosole, Viren, Allergene ein. Unser System hat auch eine UV-Lampe verbaut, das ist eine Sicherheitsvorrichtung, die dazu dient, die Oberfläche des Filters zu bestrahlen und die Lebensdauer des Virus, das da gefangen ist, zu verkürzen." Die Lärmentwicklung der Geräte sei gering und der Stromverbrauch etwa mit dem eines PCs zu vergleichen.