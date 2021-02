Die "Sendung mit der Maus" bekommt eine eigene Briefmarke. Rechtzeitig vor dem 50. Geburtstag der ARD-Sendung erscheint am nächsten Montag eine 80-Cent-Sondermarke mit Maus, Elefant und Ente, wie der WDR am Mittwoch in Köln mitteilte. In der Sendung am kommenden Sonntag zeige eine Sachgeschichte, wie die besondere Briefmarke hergestellt wurde. Im Jahr 1998 hatte es schon einmal eine Maus-Marke gegeben, damals im Rahmen einer Sonderedition zum Thema Kinderfernsehen.