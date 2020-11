Zumtobel eröffnete neues Lichtforum am Stammsitz

Zugleich Startschuss für den "Zumtobel Group Campus"

Der börsenotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat am Donnerstag am Stammsitz in Dornbirn ein neues Lichtforum eröffnet. In einer revitalisierten Industriehalle präsentieren die Zumtobel-Marken auf 4.000 Quadratmeter Fläche unter anderem neueste Entwicklungen und Technologien. Zukünftig soll das Lichtforum auch als Basis des "Zumtobel Group Campus" dienen. Neue Technologien kündigte Zumtobel sowohl für die Eigenmarke als auch für Thorn an.

Die Eröffnung des Lichtforums hätte im Frühjahr erfolgen sollen, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am Donnerstag wurde sie virtuell nachgeholt.

Zumtobel berichtete heute über zwei neue Technologien, die im Konzern zum Einsatz kommen. Mit "Zumtobel Spectrum" werde die LED-Beleuchtung in ihrer Wahrnehmung für den Menschen dem natürlichen Tageslicht so weit wie möglich angepasst, hieß es. Die Technologie werde gerade zum Patent angemeldet, erste Konzern-Produkte würden bereits damit ausgestattet. Die Technologie "NightTune" für die Marke Thorn soll in der Außenbeleuchtung neue Maßstäbe setzen.