Zurich steigerte Volumen in Schadenversicherung - Rückgänge bei Leben

Coronabelastungen bei 450 Mio. Dollar, Gros davon geht an Kunden, die Betriebe vorübergehend schließen mussten

Der Schweizer Versicherer Zurich hat in den ersten neun Monaten in der Schadenversicherung etwas mehr an Prämien eingenommen. Dagegen kam es im Neugeschäft der Lebensversicherung zu einem Rückgang. Im größeren Geschäftsteil Schaden­ und Unfallversicherung (P&C) stiegen die Bruttoprämien von Jänner bis Ende September um drei Prozent auf 27,3 Mrd. US-Dollar (23,2 Mrd. Euro).

Um Währungseffekte und Übernahmen bereinigt nahm das Volumen im gleichen Umfang zu, wie der Konzern am Donnerstag in Zürich mitteilte. Geholfen hätten dabei weiter steigende Prämiensätze und Wachstum mit Firmenkunden.

Insgesamt ist die Zurich in der Schadensparte etwas langsamer gewachsen als noch im ersten Halbjahr, als man bereinigt um 4 Prozent zulegen konnte. Die wenigen Analysten, die im Vorfeld der Publikation Schätzungen veröffentlicht haben, hatten allerdings lediglich mit einem Volumen von 26,5 Milliarden gerechnet. Zu den ersten neun Monaten veröffentlicht die Zurich nur wenige ausgewählte Kennzahlen und macht keine Angaben zur Ergebnisentwicklung.

Für die Lebensversicherungs-Sparte werden etwa Daten zur Entwicklung im Neugeschäft vorgelegt. Dort brach das Jahresprämienäquivalent (APE) um beinahe ein Fünftel auf 2,57 Mrd. Dollar ein. Die Kennzahl setzt sich aus den neu dazu gewonnenen laufenden Prämien und 10 Prozent der Einmalprämien aus dem Neugeschäft zusammen. Bereinigt um Währungseffekt und Akquisitionen ging die APE-Kennzahl im Lebengeschäft noch um acht Prozent zurück.

Auf das Neugeschäft hätten vor allem die von der Politik verordneten Einschränkungen im Zuge der Coronakrise eingewirkt. Im Schaden- und Unfallgeschäft beziffert die Zurich unterdessen die Belastung aus Coronaschäden nach wie vor mit rund 450 Mio. Dollar. Das meiste davon wird für Betriebsunterbrüche an Kunden bezahlt.