Zusammenschluss von Nachbaur Reisen und High Life Reisen in Vbg.

In Vorarlberg kommt es zum Zusammenschluss der zwei Reise-Unternehmen Nachbaur Reisen GmbH und High Life Reisen GmbH. Nachbaur Reisen-Eigentümer Emil Nachbaur hat im November im Alter von 83 Jahren seine Pension angetreten und sein Unternehmen an seinen Neffen Michael Nachbaur verkauft, der Eigentümer von High Life Reisen ist. Alle Standorte und bestehenden Marken blieben erhalten, versicherten Emil und Michael Nachbaur am Freitag in einer Aussendung.

Mit der Zusammenführung und einem kumulierten Jahresumsatz 2019 von 32,2 Mio. Euro entstehe eines der größten Reiseunternehmen Westösterreichs, hieß es. Die High Life Reisen GmbH mit Standorten in Götzis und Altenrhein in der Schweiz setzte 2019 14,5 Mio. Euro um, die Nachbaur Reisen GmbH mit ebenfalls zwei Standorten (Feldkirch und Dornbirn) 17,7 Mio. Euro. Insgesamt werden 31 Mitarbeiter beschäftigt, für sie wie auch für die Kunden ändere sich nichts, wurde betont.

Aufgrund der Corona-Pandemie sei heuer mit Umsatzeinbußen von rund 80 Prozent zu rechnen. Michael Nachbaur blickte dennoch positiv in die Zukunft. "Das Reisen kommt zurück, die Menschen möchten reisen", zeigte er sich überzeugt. Emil Nachbaur sprach hinsichtlich des Verkaufs seines 1984 gegründeten Lebenswerks an seinen Neffen von einer "Wunschlösung".