Zusammenstöße bei Demonstration gegen Bildungsreform in Griechenland

Kosten für griechische Schulden auf Rekordhoch Trotz der milliardenschweren Bemühungen zur Bewältigung der Schuldenkrise in Griechenland sind die Kosten für griechische Schulden am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch gestiegen. In Athen begannen unterdessen die internationalen Verhandlungen über mögliche Nothilfen für Griechenland. Griechenland ist hoch verschuldet und muss im Mai neue Kredite über zehn Milliarden Euro aufnehmen.