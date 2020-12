Zuwandererquote: Zahl der Plätze bleibt gleich

Größter Teil für Familienzusammenführung reserviert

Die Zahl der zugelassenen Zuwanderer außerhalb der EU bleibt im kommenden Jahr gleich. Das zeigt die heute in Begutachtung geschickte Niederlassungsverordnung. Neuerlich sind 6.020 Plätze vorgesehen.

Der mit Abstand größte Teil davon geht an Wien, wo höchstens 2.885 quotenpflichtige Aufenthaltstitel erteilt werden. Platz zwei geht an Oberösterreich mit 802 Plätzen, dahinter folgt die Steiermark mit 592 Quotenplätzen. Am anderen Ende der Skala finden sich Burgenland mit 84 und Kärnten mit 193 Titeln.

Der aller größte Teil der Plätze ist für Familienzusammenführung reserviert, nämlich mehr als 5.100. Immerhin rund 450 wollen sich ohne Erwerbsabsicht als Privatiers niederlassen.