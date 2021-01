Zwei aggressive Jugendliche im Stadtpark von St. Johann festgenommen

Drittem wurde Schreckschusspistole abgenommen - Trotz Ausgangssperre hatten sich abends sieben Teenager getroffen

Polizisten haben Samstagabend in St. Johann im Pongau zwei aggressive Jugendliche im Stadtpark festgenommen, die sich trotz Ausgangssperre dort mit Freunden getroffen hatten und herumbrüllten. Einem dritten wurde eine Schreckschusspistole abgenommen. Alle sieben Teenager im Alter von 16 und 19 Jahren trugen zudem keine Masken und hielten sich nicht an den Mindestabstand, informierte die Polizei.

Nachdem sich die Gruppe sehr angriffslustig verhalten habe, forderten die Beamten Unterstützung an. Als ein 18-jähriger mit geballten Fäusten auf die Polizisten zuging, wurde er festgenommen. Daraufhin geriet offenbar der Anführer der Gruppe, ein 19-Jähriger, so in Rage, dass auch er abgeführt wurde. Alle sieben wurden nach dem Covid-Maßnahmengesetz angezeigt.