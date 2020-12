Zwei Alkolenker in Salzburg nach kurzer Flucht gestoppt

Beide ohne Führerschein, einer ohne Kennzeichen

Zwei sturzbetrunkene führerscheinlose Autolenker sind am Donnerstag in Salzburg aus dem Verkehr gezogen worden: In der Stadt Salzburg flüchtete ein 24-Jähriger nach einem Sachschadenunfall zu Fuß. Als er gestoppt wurde, ergab ein Alkotest 1,88 Promille. In Steindorf bei Straßwalchen (Flachgau) versuchte ein 38-Jähriger vor der Polizei zu fliehen, die ihn wegen seine auffälligen Fahrweise und seines fehlenden Kennzeichens anhalten wollte, kam aber nicht weit - 2,68 Promille.