Zwei Arbeiter in Vorarlberg von Stein getroffen und verletzt

Stein löste sich aus Hang - 35-Jähriger erlitt Rückenverletzung, 24-Jähriger leichte Hüftverletzung

Zwei Männer sind am Mittwochvormittag bei Arbeiten am Fallrohr eines Kraftwerks in Wald am Arlberg (Bezirk Bludenz) von einem großen Stein getroffen und verletzt worden. Ein 35-Jähriger erlitt Rückenverletzungen, ein 24-Jähriger eine leichte Hüftverletzung, berichtete die Polizei.

Die beiden Männer überprüften die Schweißnähte am neuen Fallrohr des Spullersee-Kraftwerks auf ca. 1.100 Metern Seehöhe, als sich gegen 10.20 Uhr aus ungeklärter Ursache aus dem Hang über ihnen ein etwa zwanzig mal dreißig Zentimeter großer Stein löste. Die Arbeiter versuchten auszuweichen, wurden aber dennoch gestreift. Der 35-Jährige wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.