Zwei Bergwanderer nach eisiger Nacht im Höllengebirge geborgen

Hatten schneebedeckte Wegmarkierung verloren und ungewollt biwakiert

Die Bergrettung, die Alpinpolizei und ein Notarzthubschrauber haben zwei Bergwanderer nach einer eisigen Nacht im Höllengebirge zwischen dem Traunsee und dem Attersee in Oberösterreich geborgen. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.

Der 27- und der 31-Jährige waren am Sonntagvormittag von Steinbach am Attersee über einen Wanderweg zum Hochleckenhaus aufgebrochen. Doch unterwegs verloren die im Bezirk Schärding wohnenden Deutschen die durch hohen Schnee nicht sichtbare Wegmarkierung und erreichten die Hütte nicht. Weil sie keine Stirnlampen dabei hatten und ein Absteigen in der Dunkelheit unmöglich war, entschlossen sie sich um 16.30 Uhr zu einem Biwak im Gelände. In der Früh war der Jüngere nach der ungewollten Übernachtung total erschöpft und unterkühlt. Deshalb setzten die beiden einen Notruf ab.

16 Helfer der Bergrettung und der Alpinpolizei rückten aus. Sie fanden das Duo und versorgten es mit warmen Getränken und Wärmepackungen. Der 27-Jährige wurde in einer Trage bis unter die Wolkengrenze transportiert. Von dort flog ihn der Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum nach Vöcklabruck. Der 31-Jährige stieg mit den Rettungskräften ins Tal ab.