Zwei Brände in Tirol in der Nacht auf den Christtag

75-Jähriger zur Beobachtung im Spital

Zu zwei für die Weihnachtszeit typischen Bränden mussten in der Nacht auf den Christtag Feuerwehren in Tirol ausrücken. In Roppen (Bez. Imst) war der Brand durch eine Kerze ausgelöst worden, in Ramsau im Zillertal (Bez. Schwaz) ist die Brandursache noch nicht restlos geklärt.

Der Brand in Roppen war rasch durch die Feuerwehr gelöscht. Der 75 Jahre alte Hausbewohner wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt in Krankenhaus Zams eingeliefert, um den Verdacht einer eventuellen Rauchgasvergiftung abzuklären, so die Polizei. In Ramsau konnten der 49-jährige Bewohner und ein Nachbar den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit mehreren Kübeln Wasser löschen.

In beiden Fällen ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt.