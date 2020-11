Zwei Fußgänger auf Schutzweg in NÖ von Pkw erfasst und verletzt

Vater und Sohn mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Ein 59-jähriger Mann und sein 34-jähriger Sohn sind am späten Freitagnachmittag in Pottendorf (Bezirk Baden) vom Pkw einer 74-jährigen Lenkerin erfasst und schwer verletzt worden, bestätigte die Polizei einen Bericht der "NÖN" (online). Die beiden Männer hatten versucht die B 60 an einem Schutzweg zu überqueren. Sie wurden gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieben auf der Fahrbahn liegen.

Vater und Sohn wurden vom Notarztwagen mit schweren Bein- und Beckenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 74-jährige Lenkerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.