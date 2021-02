Zwei Fußgänger in Vorarlberg von Auto angefahren - schwer verletzt

Zumindest einer der Fußgänger stark alkoholisiert

Zwei Fußgänger sind am Montagabend in Bregenz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden, als sie bei Dunkelheit an einer Stelle ohne Fußgängerübergang die L202 überquert haben. Zumindest einer der beiden Fußgänger, ein 35-jähriger Mann, war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Bei seiner 33-jährigen Begleiterin konnte kein Alkotest durchgeführt werden. Ein Test beim Autolenker ergab 0,0 Promille.

Der 32-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr von Hard nach Bregenz, als er die Fußgänger auf Höhe der Shell-Tankstelle frontal erfasste. Die beiden wurden auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie verletzt liegen blieben. Der Mann und die Frau wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn eingeliefert.