Zwei Holländer in Kärnten wegen Schlepperei festgenommen

Vier Türken wollten nach Deutschland weiterreisen

Zwei Holländer sind am Samstag an der Grenzkontrollstelle Wurzenpass (Bezirk Villach-Land) wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen worden. Sie sollen versucht haben, vier türkische Staatsbürger illegal nach Österreich zu bringen. Die Türken stellten sofort einen Asylantrag, nach ersten Erhebungen wollten sie nach Deutschland weiter fahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Holländer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

In dem holländischen Pkw befanden sich außer dem Lenker (23) und seinem Beifahrer (24) noch vier weitere Personen. Während die Holländer gültige Reisepässe hatten, konnten sich die vier anderen "nur mit einer türkischen Identitätskarte ausweisen, und das ist für die Einreise zu wenig", hieß es seitens der Polizei auf APA-Anfrage. Außerdem sei "ein kleiner Grenzübergang in Kärnten nicht gerade die übliche Reiseroute." Die Türken im Alter von 24 bis 28 hatten angegeben, für ihre Fahrt den Holländern mehrere tausend Euro bezahlt zu haben.