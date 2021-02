Zwei Jahre Haft für groß angelegten Fahrraddiebstahl in Feldkirch

43-jähriger Angeklagter beteuerte bis zuletzt seine Unschuld - Urteil nicht rechtskräftig

Ein 43 Jahre alter Rumäne ist am Mittwoch in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er versuchte nach Ansicht des Gerichts im September 2019, Fahrräder und zwei E-Scooter im Gesamtwert von 83.600 Euro nach Rumänien zu bringen. Der Angeklagte beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte wurde von einem 26-Jährigen belastet, der an den Einbrüchen und Diebstählen wesentlich beteiligt war und seine Strafe derzeit in der Justizanstalt Feldkirch absitzt. Der 43-Jährige habe die Objekte ausgekundschaftet und die Räder anschließend weggebracht, hatte dieser festgestellt. Im Prozess revidierte der Zeuge seine Aussage jedoch und behauptete, die Polizei habe ihn dazu gedrängt. Der Senat schenkte dieser Version aber keinen Glauben.

Zudem wurde der 43-Jährige kurz nach der Tat an der Grenze bei Kufstein-Kiefersfelden auf Tiroler Seite kontrolliert. Im Wagen befanden sich genau jene Räder, die später als gestohlen gemeldet wurden.

Der Angeklagte selbst gab an, er habe die 15 Räder und zwei E-Scooter gutgläubig von einem Verkäufer auf einem Parkplatz gekauft. Die Strafe, zwei Jahre unbedingte Haft, ist nicht rechtskräftig.