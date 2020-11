Zwei Jugendliche als mögliche Brandstifter in Salzburger festgenommen

Verdächtige 14 und 15 Jahre alt - Bereits vor einer Woche in flagranti erwischt

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag in Salzburg als mögliche Serien-Brandstifter festgenommen worden. Am Freitag vor einer Woche wurden sie schon von der Polizei in flagranti erwischt, als sie einen Müllcontainer in Brand steckten. Wie viele Brände auf das Konto des Duos gehen und in wie weit es noch andere Mittäter gibt, war noch Gegenstand der Ermittlungen, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Presseaussendung.

Nicht nur Feuer sollen der 14-jährige Österreicher und der 15-jährige Albaner gelegt haben, auch Einbruchsdiebstähle gestanden die beiden gegenüber den Ermittlern in ersten Verhören. Nach dem neuerlichen Brand in der Nacht auf Sonntag hielt die Exekutive im Nahbereich die Augen offen und traf wieder auf die schon einmal festgenommenen Jugendlichen. Laut Polizei zählten sie bereits zum Kreis jener sechs Verdächtigen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, die nach Erhebungen am Radar der Kriminalisten waren. Die Ermittlungen gegen weitere mögliche Komplizen gingen aber weiter.

Das Duo kam nach der neuerlichen Festnahme in die Justizanstalt Salzburg, um nicht wieder Menschen durch Brandstiftungen zu gefährden. Auf die Beschuldigten kommen auf jeden Fall beträchtliche Kosten zu: Nicht nur die verursachten Schäden werden sie bezahlen müssen, auch die Einsatzkosten werden wahrscheinlich den Burschen in Rechnung gestellt.