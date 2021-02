Zwei Jugendliche landeten nach Skiunfällen in Salzburg im Krankenhaus

Burschen stürzten nach Sprung und im freien Gelände

Ein 16-jähriger Einheimischer und ein 17-jähriger Rumäne sind am Samstag nach Stürzen im freien Gelände am Fanningberg und in Obertauern im Krankenhaus gelandet. Der 16-jährige Freerider stürzte nach dem Sprung über eine etwa zwei Meter hohe unübersichtliche Geländekante. Seine vier Begleiter leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte, berichtete die Salzburger Polizei am Sonntag. Der Schüler erlitt einen Wirbelbruch und wurde ins Spital geflogen.

Am frühen Nachmittag fuhr der 17-jährige Rumäne in Obertauern ins freie Gelände. Er stürzte mit dem Kopf voraus in den Schnee und erlitt eine Kopfverletzung. Auch er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen.