Zwei junge Männer bei Autounfall in der Weststeiermark verletzt

18-jähriger Lenker verlor nach dem Überholen Kontrolle über Pkw

Zwei junge Männer sind Montagabend bei einem Autounfall in der Weststeiermark teils schwer verletzt worden. Der 18-jährige Lenker war nach einem Überholmanöver ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Der Wagen durchschlug ein Brückengeländer und stürzte etwa zwei Meter tief ab. Der 19-jährige Beifahrer erlitt laut Rotem Kreuz Schnittverletzungen an den Armen, konnte sich aber selbst befreien. Der Lenker wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag informierte, passierte der Unfall gegen 21.30 Uhr in Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg). Die beiden Männer waren auf der Packer Straße (B70) von Köflach kommend in Richtung Rosental unterwegs, als der 18-Jährige nach dem Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Nach dem Absturz blieb der Pkw auf der Beifahrerseite liegen. Dennoch konnte sich der 19-Jährige selbst befreien. Er wurde ins Spital nach Deutschlandsberg gebracht. Sein Freund dagegen musste mit dem Rettungshubschrauber C17 nach Graz geflogen werden.