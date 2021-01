Zwei Autolenkerinnen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wolfsberg verletzt worden. Laut Polizei kam eine 59-Jährige mit ihrem Auto auf der Packer Bundesstraße (B70) in Kleinedling nach einem Abbremsmanöver ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen. Beide Lenkerinnen wurden von der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht.