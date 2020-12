12-Jährige von Pkw erfasst

In Altach in Vorarlberg sind am späten Samstagnachmittag zwei Mädchen auf einem Schutzweg angefahren und verletzt worden. Die beiden Zwölfjährigen querten kurz nach 17 Uhr die Lustenauerstraße auf dem Schutzweg, als sie ein 61-Jähriger mit seinem Pkw erfasste. Die Mädchen wurden über die Motorhaube geschleudert und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, wie die Polizei mitteilte.