Zwei Mädchen haben sich am Montagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Schwaz beim Rodeln verletzt. Die Zwölfjährigen fuhren gemeinsam mit einer Rodel über steiles Gelände am Schlingelberg in einen Graben. Ein 15-jähriges Mädchen sah den Unfall. Die von ihr verständigte Bergrettung Schwaz barg die Mädchen und brachte sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus.