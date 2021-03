Zwei Männer nach wilder Rauferei in Wien im Spital

26-Jähriger mit gebrochenem Unterarm, 32-Jähriger büßte Teil eines Ohrs ein

Zwei Männer sind nach einer Rauferei auf der Straße in Wien-Meidling mit nicht unerheblichen Verletzungen ins Spital gebracht worden. Ein 26-Jähriger wies einen Unterarmbruch auf, sein Kontrahent (32) hat offenbar ein Ohrläppchen eingebüßt. "Der untere Teil des Ohrs ist ihm abgebissen worden", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass von dem Vorfall am Sonntagabend in der Rollingergasse.

Warum die beiden Rumänen in Streit geraten waren, blieb vorerst ungeklärt. Zeugen hatten Alarm geschlagen, worauf Polizisten die Männer trennen wollten. "Dabei wurde ein Polizist, als er den rechten Unterarm des 26-Jährigen ergriff, durch ein Küchenmesser an der Hand leicht verletzt. Das Küchenmesser befand sich im Ärmel der Jacke des Tatverdächtigen", so die Sprecherin. Obwohl der Beamte Handschuhe getragen hatte, erlitt er eine kleine Stichwunde, er setzte den Dienst aber fort.