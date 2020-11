Zwei Männer schossen auf Firmenareal in NÖ auf Gegenstände

Neun Jagdgewehre, Munition und zahlreiche Messer am Gelände gefunden - Auch Kokain sichergestellt - Beschuldigte im Alter von 46 und 52 Jahren werden angezeigt

Auf einem Firmenareal in Traiskirchen (Bezirk Baden) haben zwei Männer am Montag mit Waffen hantiert und auf Holzkisten sowie Tafeln geschossen. Am Gelände wurden Polizeiangaben zufolge neun Jagdgewehre, Munition, zwei Pfeffersprays und 53 Messer entdeckt. Sichergestellt wurde an Ort und Stelle auch eine geringe Menge Kokain. Die Beschuldigten im Alter von 46 und 52 Jahren, die gemeinsam mit drei weiteren Personen angetroffen worden waren, bestritten die illegalen Aktionen.

Gegen 15.15 Uhr waren der Exekutive mehrere Schüsse auf dem Firmengelände telefonisch gemeldet worden. Vier Streifen und Bedienstete der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Mödling setzten sich daraufhin in Bewegung und fanden schließlich die fünf Personen vor. Entdeckt wurden neben den diversen anderen Gegenständen auch sogenannte Elektrohalsbänder für Hunde.

Die Beschuldigten verweigerten einen Alkotest. Gegen die beiden Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weiters erfolgen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Baden.