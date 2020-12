Zwei Männer stürzten in Tirol mit Motorschlitten in Waldgelände ab

54-jähriger Mitfahrer wurde verletzt - Eventuell technisches Gebrechen als Unfallursache

Zwei Männer im Alter von 51 und 54 Jahren sind am Stefanitag in Kappl (Bez. Landeck) mit einem Motorschlitten rund 14 Meter über steiles Waldgelände abgestürzt. Der 54-Jährige, der auf dem Sozius mitfuhr, wurde dabei verletzt, informierte die Polizei. Der 51-Jährige kam ohne Blessuren davon. Da der Unfall möglicherweise auf ein technisches Gebrechen am Motorschlitten zurückzuführen ist, wurden entsprechende Untersuchungen eingeleitet.

Die beiden Männer fuhren gegen 9.30 Uhr auf der Rodelbahn der Bergbahnen Kappl talwärts, als der 51-Jährige in einer Rechtskurve die Herrschaft über den Schlitten verlor. Sie durchbrachen eine Holzbande, prallten gegen einen Baum und stürzten in den Wald ab. Der 54-Jährige wurde mit einem zweiten Motorschlitten zum diensthabenden Arzt gebracht.