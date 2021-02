Zwei Menschen in Burkina Faso an Milzbrand gestorben

Erkrankte hatten verendetes Rind gegessen

In Burkina Faso sind zwei Menschen an Milzbrand gestorben. Ein dritter Mensch, der sich vermutlich bei einem infizierten Rind mit dem Anthrax-Erreger angesteckt habe, werde in einem Krankenhaus behandelt, teilte die Regierung des westafrikanischen Landes am Donnerstag mit.

Die Infektionskrankheit brach in Gueguere in der Provinz Bougouriba im Südwesten Burkina Fasos aus, der wegen Milzbrand-Fällen bei Rindern schon seit Jänner unter Beobachtung stand. Die Menschen erkrankten nach Angaben der Regierung, weil sie ein verendetes Rind gegessen hatten. "Unmittelbar danach haben wir zwei Todesfälle festgestellt", sagte Viehzuchtminister Modeste Yerbanga. "Untersuchungen der Gesundheitsbehörden haben ergeben, dass sie an Milzbrand gestorben sind."

Um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, hat die Regierung in Ouagadougou 4.000 Impfdosen für kostenlose Impfungen zur Verfügung gestellt. Die Regierung hat zudem eine Aufklärungskampagne gestartet. Sie warnt insbesondere davor, die Kadaver verendeter Tiere zu essen.

Milzbrand wird durch ein Bakterium verursacht und befällt meist Paarhufer wie Rinder, Schafe und Ziegen. Auch Menschen können erkranken, wenn sie Milzbrand-Sporen ausgesetzt sind. Die Sporen können Jahrzehnte im Boden überleben und auch von Tier zu Mensch übertragen werden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gilt als unwahrscheinlich.