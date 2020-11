Zwei Mitglieder eines Drogenrings in Wien festgenommen

Verdächtige sollen "größere Fische" gewesen sein - Hausdurchsuchungen förderten sechs Kilo Cannabis zutage - BILD

Zwei Männer, die in einem Drogenhändlerring in Wien "größere Fische" gewesen seien, sind am Wochenende festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen wurden rund sechs Kilo Cannabisharz sowie 830 Gramm Cannabiskraut und 130 Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Gegen die Verdächtigen werde wegen Suchtmittelhandels in größeren Mengen im Zusammenhang mit einer kriminellen Organisation ermittelt, teilte die Polizei mit.

Die Drogenfahnder der Außenstelle West des Landeskriminalamts ermittelten schon länger, am Samstag wurden fünf Hausdurchsuchungen in den vier Bezirken Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Döbling und der Brigittenau durchgeführt, nachdem die Sondereinheit WEGA die Wohnungen geöffnet hatte. Dabei wurden der 22-jährige Algerier und der 27-jähriger Libyer festgenommen, die "im Verdacht stehen, in einem Drogenhändlerring eine maßgebliche Rolle gespielt zu habe", berichtete Polizeisprecher Marco Jammer. Der Jüngere sei zuvor schon mehrfach im Zusammenhang mit Suchtgiftdelikten aufgefallen.

Neben den Drogen stellten die Polizisten eine Vielzahl gefälschter und gestohlener Dokumente sicher, weiters eine große Menge an Mobiltelefonen. Die Auswertung der darauf gespeicherten Daten läuft noch. Zudem wurde eine fünfstellige Summe Bargeld gefunden.