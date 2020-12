Zwei mutmaßliche Serieneinbrecher in Salzburg gefasst

Georgier sollen bei 15 Wohnungseinbrüchen rund 30.000 Euro Schaden verursacht haben - Schmuck und Bargeld sichergestellt

Die Polizei hat in Salzburg zwei mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen. Die beiden Georgier im Alter von 36 und 52 Jahren sollen im Oktober jeweils zur Mittagszeit 15 Wohnungseinbrüche in der Stadt Salzburg mit einem Gesamtschaden von rund 30.000 Euro verübt haben. Bei einer Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Anif (Flachgau), wo die beiden genächtigt haben, wurde eine Tasche mit gestohlenem Schmuck und Bargeld sichergestellt.

Die zwei Verdächtigen haben die Einbrüche zunächst bestritten, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag informierte. Schließlich habe der 52-Jährige die Taten gestanden. Auf die Spur der Georgier kamen die Beamten, nachdem eine aufmerksame Nachbarin am 19. Oktober bei einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Lehen zwei verdächtige Personen beobachtet und die Polizei alarmiert hatte.

Die Uniformierten stießen in der Nähe der Wohnung, in der tatsächlich eingebrochen worden war, auf die Georgier. Sie hatten zwar Einbruchswerkzeug bei sich, bestritten aber die Tat. Die Beamten stellten bei den Verdächtigen allerdings den Schlüssel einer Wohnung in Anif sicher, in der die beiden genächtigt haben, obwohl sie nicht in Österreich gemeldet waren. Dort wurde bei der Hausdurchsuchung am 19. Oktober mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die zwei Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in den nächsten Wochen ergaben, dass die Schuhe, die sich in der Anifer Wohnung befanden, mit den Schuhabdrücken von anderen Einbrüchen übereinstimmten. Aufgrund weiterer Spuren, die sichergestellt wurden, habe man den beiden Männern schließlich insgesamt 15 teils versuchte, teils vollendete Einbrüche nachweisen können, erklärte eine Polizeisprecherin.