Eine 24-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann sind am Montagabend unverletzt aus einer Seilbahngondel in Schnifis (Bez. Feldkirch) gerettet worden. Die Gondel blieb vermutlich aufgrund eines technischen Defekts rund 270 Meter oberhalb der Talstation stehen. Der Bergrettung gelang es, ein Bergeseil über die beiden Seilbahnseile zu werfen und in die Gondel aufzusteigen. Anschließend wurden die zwei Fahrgäste mit Bergegeschirr abgeseilt, informierte die Polizei.