Lenkerin krachte mit ihrem Pkw in Anif gegen Heck des Streifenwagen

Zwei Polizisten sind am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Anif-Niederalm (Flachgau) leicht verletzt worden. Eine 41-jährige Lenkerin war mit ihrem Pkw gegen das Heck des Funkstreifenwagens gekracht, als dieser auf der B159 verkehrsbedingt angehalten hatte, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte. Die Frau überstand die Karambolage um 16.25 Uhr unverletzt. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden.