Zwei Polizisten in Graz attackiert und leicht verletzt

Zwei Männer schlugen auf die Beamten ein und wurden festgenommen

Zwei Polizisten sind in der Nacht auf Dienstag in Graz von zwei Männern attackiert und leicht verletzt worden. Laut Polizei waren die Beamten gegen 1.00 Uhr wegen einer Lärmerregung zu einer Wohnung gerufen worden. Als sie die Identität der Personen in der Wohnung feststellen wollten, begann ein 28-jähriger Bulgare mit den Beamten zu schreien. Als er festgenommen wurde, trat und schlug er gegen die Beamten, ein 25-jähriger Bulgare schlug ebenfalls auf die Polizisten ein.

Mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen wurden die beiden Männer festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Der 25-Jährige, der nach dem Angriff auf die Polizisten durch ein Fenster aus der Wohnung geflüchtet war, erlitt Kopfverletzungen, der 28-Jährige blieb unverletzt.